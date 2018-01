Papa expressa preocupação com conflitos pelo mundo em discurso de Páscoa

O pontífice falou ainda no "derramamento de sangue absurdo" e de todos os atos bárbaros de violência na Líbia e desejou a paz no Iêmen, assolado pela Guerra Civil. O papa Francisco disse que reza pelo fim dos conflitos na Síria e Iraque e para que a paz tome conta da África, Nigéria, Sudão do Sul e Congo.

O papa lembrou também o massacre no Quênia, onde homens armados do al Shabaab, à procura de cristãos, executaram quase 150 pessoas. As igrejas do país africano colocaram guardas armados para proteger suas congregações neste domingo de Páscoa.

"Que orações constantes venham de todas as pessoas de boa vontade para aqueles que perderam suas vidas - em particular dos jovens que foram mortos na quinta-feira passada na Universidade de Garissa no Quênia - por todos que foram sequestrados, e por aqueles forçados a abandonar suas casas e seus entes queridos."

O pontífice também lembrou daqueles que sofrem com o tráfico de drogas. "Paz e liberdade para as vítimas de traficantes de droga, que são muitas vezes aliados com o poder que deveria defender a paz e a harmonia na família humana. E nós pedimos paz para esse mundo sujeito a traficantes de armas, que fazem dinheiro do sangue de homens e mulheres", disse.