Papa favorece países em desenvolvimento ao nomear cardeais

Foi a segunda vez que Francisco, 78 anos, usou as nomeações de cardeais para deixar a sua marca na Igreja com 1,2 bilhão de membros. As nomeações aumentam as chances de o próximo pontífice, como Francisco, não ser europeu.

Apenas um dos novos eleitores é da Cúria, a administração central do Vaticano, e Francisco prometeu inspecioná-lo. No mês passado, o papa disse que a Cúria estava infectada com carreirismo, esquemas, ambição e "Alzheimer espiritual".

Os nomeados de Francisco agora formam um quarto dos 125 "cardeais eleitores" abaixo dos 80 anos - facilmente o bastante para influenciar a eleição do novo papa quando Francisco morrer ou renunciar.

Francisco leu o nome dos 20 novos cardeais, 15 deles eleitores, para dezenas de milhares de pessoas na praça de São Pedro no seu discurso dominical.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos eleitores são da Itália, França, Portugal, Etiópia, Nova Zelândia, Vietnã, México, Myanmar, Tailândia, Uruguai, Espanha, Panamá, Cabo Verde e Tonga. Nove deles são de países em desenvolvimento. Foi a primeira vez que cardeais de Myanmar, Tonga e Cabo Verde foram nomeados, segundo o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

Francisco "não se sente preso à tradição" de que algumas cidades importantes da Itália, de outros locais da Europa e dos Estados Unidos, deveriam automaticamente ter cardeais para liderá-las, disse Lombardi.

Nenhum novo cardeal da América do Norte foi nomeado porque o número deles já é "considerável", disse Lombardi. Há 15 cardeais eleitores nos Estados Unidos e no Canadá.