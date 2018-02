Papa lança portal dirigido a público jovem

O Vaticano lançou nesta quinta-feira o portal www.pope2you.net ("Papa Para Você", em tradução livre), em mais uma iniciativa da Santa Sé que usa a internet como ferramenta para aproximar Bento 16 do público jovem.

Em janeiro, o papa lançou um canal próprio no YouTube. O novo portal promove a fé católica e oferece aplicativos que permite que usuários do Facebook e de iPhone se integrem ao portal.

De acordo com o coordenador do projeto, padre Paolo Padrini, o projeto vai abrir a Igreja Católica para um novo "continente" a ser evangelizado.

"Estas aplicações abrem a Igreja ao mundo das redes sociais, umaespécie de continente, onde os jovens podem ajudar a levar a fécatólica", disse Padrini na apresentação do portal no Vaticano.

'Papa para você'

O novo portal de comunicação do Vaticano foi criado para divulgar naíntegra a mensagem de Bento 16 para o dia da comunicação social, no próximo domingo.

Nessa mensagem, Joseph Ratzingertrata pela primeira vez das redes sociais e de internet como local deencontro e relacionamento.

"O papa é muito positivo nesta mensagem, pedindo aos jovens que usembem este instrumento, para criar amizade, diálogo e respeito entre aspessoas", disse Padrini à BBC Brasil.

Conforme a resposta dos usuários, oportal pode se tornar permanente, informou o Pontifício Conselho para aComunicação Social, responsável pelo projeto.

"Isso depende dareação dos jovens e do diálogo que vai se criar. Queremos entrar nomundo deles e levar a presença do papa neste mundo", disse à BBC Brasilmonsenhor Paul Tighe, secretário da entidade.

"Vamos avaliar oimpacto que este instrumento terá sobre os jovens porque queremos queseja útil e usado realmente. Há coisas demais não usadas na internet",afirmou padre Padrini.

Sem interação

O Vaticano, entretanto, avisou que o portal não permite uma interação com o papa.

"O diálogo se cria não necessariamente direto com o papa. Através das informações que circularem no Facebook, onde há muitos grupos católicos, queremos estimular a reflexão e a amizade e difundir a fé católica, conforme o papa pediu aos jovens na praça de São Pedro", disse Padrini à BBC Brasil.

Com os aplicativos, o usuário poderá também receber notícias atualizadas no celular sobre as atividades do papa em cinco idiomas (inglês, francês , espanhol, italiano e alemão), textos e fotos de Bento 16 em formato de cartão virtual e ter acesso a vídeos do canal do Vaticano no site do YouTube.

"Cada aplicação tem seus desdobramentos e é possível compartilhar tudo com os próprios amigos", informou o prelado.

O coordenador do portal esclareceu que o papa não terá um perfil no Facebook, apenas oferecerá o aplicativo para seus usuários.

"É um aplicativo que será usado como instrumento para difundir em todo o mundo do Facebook e entre os próprios amigos, as mensagens e fotos de Bento 16 e criar uma comunidade em torno da figura e das palavras do papa", disse o religioso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.