Papa lidera católicos para a Quaresma O papa Bento 16 iniciou a estação da Quaresma nesta quarta-feira, instando os católicos a rezarem, jejuarem, se penitenciarem e fazerem doações. O papa presidiu uma procissão e uma missa de Quarta-feira de Cinzas na basílica de Santa Sabina, em Roma, sobre a Colina de Aventine. Durante o evento ele marcou a testa de membros da congregação com cinzas, em um ritual para relembrar a mortalidade dos cristãos. O pontífice, que também foi marcado com cinzas, baseou seu sermão na necessidade da reza individual. Mais cedo, falando a peregrinos e turistas em sua audiência geral no Vaticano, o papa disse que a Quaresma deve ser uma estação de renovação para o fiel. "Durante a quaresma, além de rezar e jejuar, a Igreja nos convida a praticar doações como uma expressão de nosso desejo de imitar a entrega do próprio Cristo e sua generosa preocupação com os outros", disse Bento na audiência. A Quaresma termina, neste ano, em 23 de março.