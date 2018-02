Papa nomeia d. Odilo para congregação

SÃO PAULO - O papa Francisco nomeou o cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer, membro da Congregação para a Educação Católica, cujo prefeito, o cardeal Zenon Grocholewski, foi confirmado no cargo. O papa nomeou mais dez membros para o organismo e reconfirmou outros 23, entre os quais o cardeal brasileiro João Braz de Aviz, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

Arcebispo de São Paulo desde abril de 2007 e cardeal desde novembro do mesmo ano, d. Odilo já participava de sete organismos da Cúria Romana, no Vaticano. É Membro da Congregação para o Clero (desde 2008); do Conselho do Sínodo dos Bispos (desde 2008); da Comissão de Cardeais para o estudo dos problemas organizativos e econômicos da Santa Sé (desde 2009); do Pontifício Conselho para a Família (desde 2009); da Pontifícia Comissão para a América Latina (desde 2009); da Pontifícia Comissão Cardinalícia para a supervisão do Instituto para as Obras de Religião (desde 2009); e do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização (desde 2010).

Como arcebispo, é também grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e grão-chanceler do Centro Universitário Assunção, de São Paulo. Em maio de 2007, foi secretário-geral adjunto da 5ª Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe, em Aparecida (SP), onde trabalhou ao lado do então cardeal Jorge Bergoglio, o papa Francisco, que presidiu a comissão de redação do documento final da reunião. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. Em 2008, foi presidente delegado da 12ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, em Roma.

D. Odilo enfrentou uma crise na PUC, ao nomear para o cargo de reitora, em novembro do ano passado, a professora Anna Maria Marques Cintra, terceira colocada na lista tríplice dos candidatos mais votados em eleição da universidade. O Conselho Universitário cancelou a homologação da lista tríplice, por ele aprovada dois meses antes. Alegou que Anna Maria não cumpriu o compromisso feito com os alunos de que não assumiria o cargo, se não fosse a primeira colocada na votação.

Como grão-chanceler, d. Odilo manteve a escolha, com o argumento de que tinha o direito de escolher qualquer um dos três nomes da lista tríplice. O caso foi para a Justiça. Em julgamento de segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a reitora no cargo, suspendendo decisão que havia anulado a nomeação. Anna Maria continuará como reitora até que seja julgado o mérito do processo. O impasse ainda não foi resolvido, mas d Odilo não está disposto a voltar atrás.