Papa nomeia novo bispo para diocese de Amparo-SP

Em 2003, ele foi nomeado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) membro da comissão teológica de peritos da Comissão de Doutrina da Fé, do Vaticano. Dom Francisco José renunciou ao completar 75 anos de idade, em obediência ao Código de Direito Canônico.

O território da diocese de Amparo abrange as cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre do Sul e Serra Negra. Também fazem parte as foranias de São José (Mogi-Mirim e Itapira) e Sant''ana (Holambra, Jaguariúna, Pedreira e Santo Antonio de Posse). A diocese possui um clero com 40 padres, distribuídos em 25 paróquias.