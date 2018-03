Papa pede desculpas por abuso sexual do clero na Austrália O papa Bento 16 pediu desculpas por abusos sexuais na Igreja Católica na Austrália, dizendo que os responsáveis devem ser levados à Justiça. "Eu lamentou profundamente a dor e o sofrimento que as vítimas suportaram", disse o pontífice na sua homilia em Sydney. "Esses delitos, que se constituem em uma traição de confiança tão grande, merecem condenação inequívoca", disse ele. "Os responsáveis por esse mal devem ser levados à Justiça." As vítimas de abusos na igreja na Austrália pediram ao papa que se desculpasse publicamente durante sua visita a Sydney para o Dia Mundial da Juventude, entre 15 e 20 de julho. A Broken Rites, que representa vítimas de abuso na Austrália, listou 107 condenações para abusos na igreja, mas diz que pode haver milhares de vítimas, já que poucos casos são julgados. O papa enfrentou a questão de abuso sexual na Igreja Católica nos Estados Unidos durante uma visita a Washington em abril, reunindo-se com as vítimas e prometendo manter os pedófilos fora do sacerdócio. Abusos sexuais de membros do clero católico ofuscaram a visita do papa a Sydney e o caso de abuso de um jovem de 25 anos na Austrália foi reaberto dias antes da chegada do pontífice. Bento 16 afirmou que os abusos sexuais pelo clero tinham prejudicado a Igreja Católica. "Eu gostaria de pausar para reconhecer a vergonha que todos nós sentimos como resultado do abuso sexual de menores por alguns membros do clero e por religiosos neste país", disse o papa durante uma missa na Catedral de Santa Maria, em Sydney. "Eu peço a todos vocês que apoiem e dêem assistência aos seus bispos e trabalhem junto deles para combater esse mal. As vítimas devem receber compaixão e cuidado..." As vítimas de abuso afirmaram que o papa não deve apenas pedir desculpas por abusos cometidos por membros da igreja, mas também implementar um sistema de investigação das acusações. Eles dizem que a Igreja Católica na Austrália continua tentando encobrir esses incidentes. (Reportagem adicional de Philip Pullella em Sydney)