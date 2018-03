Papa pede libertação de arcebispo sequestrado no Iraque O papa Bento 16 classificou na sexta-feira o sequestro do arcebispo da Igreja Católica de Mosul, no Iraque, de crime "desprezível" e pediu pela libertação do religioso. O arcebispo Paulos Faraj Rahho foi sequestrado na cidade ao norte do Iraque e seu motorista e dois seguranças foram mortos quando homens armados abriram fogo contra o carro onde estavam. Um comunicado do Vaticano informou que o papa estava triste com "este ato desprezível". "O Santo Padre pede à Igreja que se una numa oração ardorosa para que a razão e a humanidade prevaleçam nos sequestradores, e o monsenhor Rahho seja devolvido logo a sua congregação", diz a nota.