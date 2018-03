Papa pede paz no Quênia e reconciliação e justiça na Colômbia O papa Bento 16 disse neste domingo ter esperanças de que um acordo de paz consiga pôr fim à violência que atinge o Quênia desde a eleição e também pediu justiça e reconciliação na Colômbia. "Eu os convido a se unirem aos irmãos e irmãs do Quênia, alguns presentes aqui..., numa oração por reconciliação, justiça e paz no país deles", disse o papa aos fiéis neste domingo, na Praça de São Pedro. "Eu espero que os esforços de mediação em andamento sejam bem-sucedidos e, com a vontade de Deus e a cooperação de cada um, levem a uma resolução rápida do conflito que já produziu muitas vítimas." O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan intermediou um acordo entre os partidos rivais quenianos na sexta-feira para a realização de um esforço que encerre a violência pós-eleitoral, que já matou aproximadamente 900 pessoas e desalojou mais de 250 mil. Apesar disso, assassinatos e pilhagens continuaram ocorrendo no Vale do Rift do Quênia neste fim de semana, gangues tribais queimaram casas e plantações de chá, provocando pânico entre os moradores. O papa também fez menção ao Iraque, onde duas mulheres-bomba mataram 99 pessoas em Bagdá na sexta-feira. "A maldade, com seu fardo de dor, parece não conhecer limites no Iraque, como vemos nas notícias extremamente tristes dos últimos dias", afirmou. Bento também fez um apelo pela reconciliação e pela justiça na Colômbia, um país que, segundo o pontífice, foi devastado pela "extorsão, sequestros e mortes violentas". (Por Robin Pomeroy)