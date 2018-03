Papa rezará missa em português em Aparecida

O pedido foi transmitido pela comitiva que prepara a visita do papa ao cardeal d. Raymundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, e ao bispo auxiliar d. Darci Nicioli.

O conteúdo da missa, incluindo o Evangelho e o tema da homilia, serão definidos apenas no próximo mês, com a vinda da Comissão de Liturgia do Vaticano ao Brasil. A decisão será tomada em conjunto com a Arquidiocese de Aparecida.

Francisco sairá do Rio às 8 horas do dia 24 de julho, uma quarta-feira. De helicóptero, viajará até Aparecida, onde deve chegar às 9h15. A missa no Santuário Nacional de Aparecida está marcada para as 10 horas. Antes, Francisco contemplará a imagem de Nossa Senhora, dentro do santuário, em uma capela reservada. Ele deverá ficar meia hora e será acompanhado por, no máximo, seis pessoas.

O local da celebração também está indefinido. A missa poderá ocorrer dentro da Basílica, onde o público seria limitado a 30 mil pessoas, ou na tribuna Bento XVI, cujo pátio pode abrigar até 300 mil fiéis. A definição ficará a cargo da Comissão de Liturgia do Vaticano.

Após a missa, Francisco seguirá de papamóvel até o Seminário Bom Jesus, mesmo local onde ficou hospedado o papa Bento XV em sua última visita a Aparecida. Depois de almoçar com autoridades religiosas e civis, Francisco descansará um pouco e voltará para o Rio.

Ainda falta pouco mais de dois meses para a visita do papa, mas já há a informação de que Francisco poderá voltar a Aparecida em 2017, quando serão comemorados os 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.