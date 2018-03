Papais Noéis mantém 24 de dezembro como dia de trabalho

O Congresso Mundial de Papais Noéis decidiu nesta quarta-feira, 23, manter o data de 24 de dezembro como dia de trabalho para a distribuição de presentes, e rejeitou a possibilidade de transferir a reunião para uma data do verão do hemisfério norte. Foto: Efe O congresso, realizado em Copenhague durante três dias e com a presença de 150 representantes de onze países, decidiu que a festa continuará na data indicada, de acordo com a tradição e como as crianças do hemisfério norte imaginam: no inverno. Foto: Efe A convenção dos Papais Noéis aconteceu como em todos os anos na capital dinamarquesa, durante o verão escandinavo, e seus participantes foram - também de acordo com a tradição - com as tradicionais roupas vermelhas e barbas brancas. Nas reuniões, foram discutidas também outras questões importantes para o grupo, como a importância de ter barriga proeminente e vestimenta apropriada. Foto: Efe O encontro concentrou em Copenhague representantes da profissão majoritariamente dinamarqueses, assim como de países vizinhos europeus, Japão, Estados Unidos e Rússia.