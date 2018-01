Paquistão bloqueia acesso ao YouTube por 'conteúdo ofensivo'

O governo do Paquistão baniu o acesso ao site de vídeos online YouTube, devido aos filmes antiislâmicos que costumam ser postados no site, afirmaram autoridades paquistanesas neste domingo, 24. O Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA) ordenou o bloqueio aos 70 provedores de internet do país até segunda ordem. As autoridades não especificaram qual material ofensivo havia, mas um oficial do PTA citou um trailer de filme antiislâmico do legislador alemão Geert Wilders, que tinha planos para lançar um longa-metragem que retratasse a religião como fascista e que incitava a violência contra a mulher e homossexuais. O oficial, não-identificado, disse que o PTA também bloqueou sites que possuam os desenhos que retratam de forma "controversa" o profeta Maomé. Os desenhos tratam-se da charge do profeta, publicada pela primeira vez em 2006 e reproduzida na semana passada em jornais europeus. O governo recomendou ainda que os usuários escrevam para o YouTube pedindo a remoção dos vídeos com conteúdo suspeito, dizendo que as autoridades poderiam parar com o bloqueio caso isso acontecesse. Em janeiro, uma corte na Turquia inabilitou o acesso ao site devido a alguns videoclipes que ofenderiam a Mustafa Kemal Ataturk, um dos fundadores do país. Na Turquia, é considerado ilegal insultar Ataturk. No ano passado, o governo tailândes baniu o YouTube por quase quatro meses após a postagem de vídeos que ofenderiam o monarca da Tailândia, Bhumibol Adulyadej.