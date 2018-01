Paquistão estabelece pena de morte para ciberterrorismo

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, promulgou nesta quinta-feira uma lei que pune com a morte crimes de ciberterrorismo. A lei será aplicada a qualquer um que cometer um crime que ameace a segurança nacional via uso de computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico, informou o governo. "Quem cometer um crime de ciberterrorismo e causar a morte de qualquer pessoa será punido com a morte ou prisão perpétua", segundo cópia da lei publicada pela agência estatal de notícias APP. A lei pode ser aplicada a paquistaneses ou estrangeiros que vivem no país ou no exterior. A legislação define ciberterrorismo como o acesso a uma rede de computadores ou sistema eletrônico por alguém que em seguida "promove ou tenta promover um ato terrorista". E a lei cita várias definições para "ato terrorista", incluindo roubo ou cópia, ou tentativa de roubo ou cópia, de informações confidenciais necessárias para a produção de qualquer forma de arma química, biológica ou nuclear.