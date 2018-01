Paquistão suspende censura ao YouTube após remoção de vídeo

A Autoridade de Telecomunicações do Paquistão anunciou nesta terça-feira, 26, a suspensão das restrições ao YouTube depois de ter derrubado por mais de duas horas o acesso ao site de compartilhamento de vídeos pela internet durante o fim de semana. VEJA TAMBÉM Paquistão pode ter derrubado YouTube no mundo todo A entidade autorizou os provedores de internet e restaurarem o acesso ao site depois de remoção de um vídeo por considerar que seu teor constituía "blasfêmia", disse a porta-voz Nabiha Mahmood. O Paquistão ordenou o bloqueio do acesso ao YouTube por causa de um vídeo no qual um parlamentar holandês diz ter planos de fazer um filme retratado o Islã como fascista e inclinado à violência contra as mulheres e os homossexuais. Mahmood disse que quem tentasse assistir ao vídeo veria uma mensagem segundo a qual o arquivo foi tirado do ar por questões étnicas. Ela disse que a Autoridade de Telecomunicações do Paquistão registrou uma queixa, mas não entrou em contato direto com os administradores do YouTube, que faz parte da Google.