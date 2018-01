Paquistão vai investigar causas de bloqueio mundial ao YouTube

O governo do Paquistão anunciou nesta terça-feira, 26, que iniciou uma investigação para saber por que razão o bloqueio do país ao site de compartilhamento de vídeos YouTube afetou o acesso do mundo inteiro, afirmou nesta quarta-feira, 27, o jornal Financial Times. O Google, dono do portal, afirmou na segunda que muitos usuários em diversos países não conseguiram entrar no site por cerca de duas horas. O ministro de Informação Tecnológica do Paquistão, Abdullah Riar, afirmou que, se houve um blecaute no YouTube ao redor do globo após o bloqueio paquistanês, "foi completamente sem intenção". Riar disse que a decisão de bloquear o site no país foi tomada pelo governo por julgar que o conteúdo, uma "blasfêmia", poderia provocar os muçulmanos. "Vivemos uma situação difícil no nosso país. Se não tirássemos o YouTube do ar, poderíamos assistir a um gigante protesto. Já houve reações assim no passado", afirmou o ministro de Informação. O Paquistão ordenou o bloqueio do acesso ao YouTube por causa de um vídeo no qual um parlamentar holandês diz ter planos de fazer um filme retratado o Islã como fascista e inclinado à violência contra as mulheres e os homossexuais. Nesta terça-feira, 26, o vídeo foi retirado do ar e o governo do Paquistão liberou o acesso ao site. De acordo com informações do governo, um comando para redirecionar todo o tráfego paquistanês no YouTube foi acidentalmente replicado por um dos provedores, o PCCW, em Hong Kong. Isso fez com que muitos usuários de outros países também fossem redirecionados para um "buraco negro" por duas horas. Representantes do PCCW afirmaram que estão em investigação mas ainda não podem confirmar nada.