Para Accenture, IPTV terá 25 milhões de usuários em 2010 Transmitir sinais de vídeo usando o protocolo IP é uma tendência para o futuro, mas que pode alavancar novos mercados à medida que as operadoras de telefonia queiram aumentar o aproveitamento de suas linhas para transmitir dados. E o potencial de mercado é grande, estimado em US$ 10 bilhões em todo o mundo e uma base de 25 milhões de usuários de serviços de IPTV até o ano 2010, segundo estimativas da consultoria Accenture. A informação foi divulgada em São Paulo, durante o evento Seminário IPTV - As novas oportunidades na distribuição de conteúdo, organizado pelas revistas TELETIME e TELA VIVA. É claro que para que esse cenário se concretize, as teles devem vencer obstáculos técnicos e definir os modelos de negócio que irão cativar a atenção do consumidor. No caso brasileiro, a implantação destes serviços ainda esbarra em indefinições regulatórias, uma vez que a transmissão de vídeo por IP coloca as teles em concorrência direta com empresas de TV por assinatura (exceção feita à TVA, que tem uma licença para operar serviços multimídia em São Paulo). Mas apesar das dificuldades, as teles devem investir em serviços de IPTV também para equilibrar as perdas com pulsos locais nos próximos três anos, estimados entre 30%, num cenário otimista; e 60% no mais pessimista, em função da expansão da malha de telefonia celular e da implantação de tecnologias como a voz sobre IP (VoIP).