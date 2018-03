Para aeroportuários, greve é 'dada como encerrada' Os funcionários da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) que entraram em greve à meia-noite de hoje decidiram voltar ao trabalho após assembléias feitas em vários aeroportos do País. Segundo informações do Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina), "a greve está dada como encerrada", já que os aeroportuários dos grandes terminais decidiram pelo fim da paralisação. Voltaram ao trabalho os aeroportuários de Congonhas, Cumbica, Campo de Marte e Viracopos, em São Paulo, Galeão, no Rio, Londrina, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, e Confins, em Minas Gerais. Ao todo, a greve atingiu 12 aeroportos. A categoria reivindicava reajuste salarial de 6%, além de um aumento de 5,2% correspondente ao crescimento do setor aéreo no País. Os trabalhadores também pedem revisão do valor do tíquete-alimentação para R$ 25, e a implantação de um plano de carreira. Ainda segundo o Sina, eles aceitaram a contraproposta feita pela Infraero na noite de ontem. Entre as propostas apresentadas, estão a de reajuste de 5,5% e elevação do tíquete-refeição de R$ 23,50 para R$ 24, além do pagamento da participação dos lucros.