Para ajudar a igreja, digite sua senha Um pastor norte-americano quer resolver o problema de doações, a popular sacolinha ou cestinha de coleta, usando uma solução tecnológica inusitada: um caixa eletrônico. Isso mesmo. Marty Baker, pastor da cidade de Stevens Creek, no estado da Geórgia, quer implantar equipamentos que aceitem cartões de débito e até de crédito em sua igreja. "Assim os fiéis poderão ser mais generosos em suas doações, sem precisar expor valores doados nem precisar mexer com dinheiro em espécie", defendeu Baker. Segundo o pastor, a popularidade do dinheiro ´plástico´, simbolizado pela popularidade e uso disseminado dos cartões de débito e crédito fez com que a idéia parecesse natural. "É conveniente usar de comodidade para que as pessoas possam servir ao Senhor", afirmou Baker. Atualmente existem duas máquinas de coleta em operação na igreja. Para coroar o processo de doação, os fiéis ainda têm direito um recibo com citações bíblicas. Claro, nem tudo são flores no paraíso. A expansão do uso de caixas eletrônicos para doações está esbarrando na informação nada confortável de que o produto foi criado pela empresa Automated Giving Solutions, que é, por sinal, administrada pela esposa do pastor. (Com Agências Internacionais)