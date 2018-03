Para Alckmin, é preciso escolher melhor locais da Virada O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 20, que é preciso verificar os locais onde ocorrem os eventos de Virada Cultural e a iluminação do centro da cidade. Na edição deste ano, no final de semana, houve recorde de ocorrências, com arrastões e ao menos duas mortes.