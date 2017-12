Para Alckmin, pior período da estiagem já passou

De acordo com o governador, duas Estações de Produção de Água de Reúso (Epar) serão construídas para, primeiro, tratar o esgoto e, depois, despejar a água na Represa do Guarapiranga, na zona sul da capital, e no Rio Cotia, em Barueri, também na Grande São Paulo, que são os dois mananciais responsáveis pelo abastecimento de boa parte da população da capital. Ele disse que o tratamento é bastante seguro e que proporciona 99% de pureza da água, em condições de ser despejada nas represas.

Temporada

Questionado sobre um eventual desabastecimento de água na Baixada Santista e no litoral, com a chegada dos turistas, Alckmin descartou qualquer risco. "A Sabesp investiu R$ 500 mil em obras de grande porte na região, com melhorias nas estações Mambu/Rio Branco, que vai garantir água para as cidades do litoral sul, até Praia Grande, e em Jurubatuba, que atende Guarujá e região", informou.