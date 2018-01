Para astrônomos, universo faz homens se conhecerem mais

A exploração virtual do universo é um feito impressionante em termos científicos e computacionais. Mas para que, na prática, os homens precisam saber o que acontece tão longe? Especialistas são unânimes na resposta: para aprenderem mais sobre si mesmos. "A consciência da insignificância humana perante os mistérios do espaço provoca uma reflexão importante", afirma o diretor do Planetário de São Paulo, Fernando Nascimento. Ele nomeia a reflexão de "cidadania planetária". "É bom saber que fazemos parte de algo maior, que não devemos nos preocupar só com nosso jardim." O principal apelo da astronomia é a inquietação provocada pelo desconhecido. Somada toda a matéria estudada pela ciência (planetas, estrelas, etc.), chega-se no máximo a 4% do que o universo representa, de acordo com as teorias aceitas hoje pela comunidade astronômica. Levando-se em consideração a chamada energia escura (algo que ainda não se faz idéia do que seja), o número cai para 1% do todo. Por um lado, nada sabemos. Por outro, tudo o que sabemos agora está reunido em um lugar só. Com o WorldWide Telescope, lançado na semana passada, até áreas inexploradas como buracos negros são mapeadas, o que abre um campo de pesquisa imenso (lembrando que a palavra vem de imensidão, tudo a ver com o universo). O gerente de novas tecnologias para o consumidor final da Microsoft Brasil, Galileu Vieira, disse ao Link que o software pretende auxiliar a ciência. Especificamente o futuro dela. "Crianças estão acostumadas a mundos virtuais, não adianta mais mostrar livros." De acordo com Jane Gregório-Hetem, professora do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), da USP, a preocupação é válida. "Precisamos despertar a vocação de crianças para a ciência." Ela é uma das coordenadoras do projeto Telescópios na Escola (www.telescopiosnaescola.pro.br), cujo objetivo é apresentar o céu a crianças do País. Na verdade, a astronomia é vista como a ciência ideal para ensinar física, química, biologia e até história a crianças sem que elas percebam. É a interdisciplinaridade na prática. DIDÁTICA Apesar da intenção científica, o programa da Microsoft é bacana porque traduz o universo e facilita a vida de quem pouco sabe sobre ele. Com o botão direito do mouse é possível obter informações sobre qualquer ponto do universo, inclusive um link para mais conteúdo na web. Botões na parte de cima do navegador permitem escolher entre as viagens guiadas, a exploração autônoma e a busca por estrelas e planetas. Há uma função específica para ver a superfície dos corpos celestes do sistema solar, com uma resolução e proximidade nunca antes atingidas em programas de computador abertos. Outro recurso que se destaca é o acesso remoto às sondas Spirit e Opportunity, instaladas na superfície de Marte. Cada detalhe pode ser aproximado. Ver e distribuir imagens exclusivas do espaço deixou de ser exclusividade da Nasa, a agência espacial norte-americana, e das agências de notícias. Isso também dá um quê 2.0 para o WorldWide Telescope. O software é colaborativo. Pesquisadores amadores ou não podem se unir em comunidades de astrônomos, a primeira em escala mundial. O potencial de descobertas a partir dessa troca de informações é enorme. Segundo o conselheiro do Clube de Astronomia de São Paulo (www.astrocasp.com.br), Francisco Conte, a colaboração de amadores pode ser relevante para a ciência. "No Brasil, 13 das 15 supernovas descobertas foram fruto de pesquisas amadoras, voluntárias." Diante do novo cenário, quem parece ter perdido a vez são os planetários. Muito pelo contrário, afirma o diretor da unidade instalada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. "A experiência de imersão é insubstituível", diz Fernando Nascimento. "É uma sensação que perdemos nos dias de hoje, com as cidades poluídas." O WorldWide Telescope pode ser baixado de graça no endereço http://tinyurl.com/6d93y8.