Para Bill Gates, faltam programadores no leste europeu Em um evento realizado em Moscou, o fundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou que o leste europeu não está provendo programadores na medida suficiente para abastecer a demanda internacional. Depois do fim da União Soviética, o sistema educacional russo se tornou uma fonte de mão de obra qualificada e relativamente barata para as demandas ocidentais. Mas a Rússia perde cerca de 700 mil pessoas todos os anos, devido à imigração, doenças e alcoolismo. Segundo o executivo, é preciso manter o fluxo de criação de profissionais para que países como a Rússia mantenham operações de desenvolvimento e prestação de serviços para o resto do mundo. "Há uma demanda de profissionais de TI numa escala global. Qualquer um que tiver estas habilidades terá uma boa oportunidade", disse Gates, durante a edição 2006 do Microsoft Business Forum de Moscou, evento para desenvolvedores.