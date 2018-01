Para Bill Gates, Governo Eletrônico fortalece a democracia O presidente da Microsoft, o americano Bill Gates, afirmou nesta terça-feira que um Governo Eletrônico ou "E-Governo" torna mais participativa a democracia, porque o povo intervém e entende como são gastos os recursos públicos. Gates, considerado o homem mais rico do mundo, explicou em entrevista ao canal de televisão colombiano "RCN" que "sempre há uma impressão de que o Governo é muito ineficiente e invisível". O presidente da Microsoft, que participou de um fórum de líderes das Américas e da Assembléia Anual da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), na cidade colombiana de Cartagena, disse à "RCN" que "coisas que deveriam ser simples, como fundar uma empresa e mudar de endereço, às vezes ficam complexas". "Um Governo Eletrônico, poderia tornar tudo mais simples", enfatizou. Segundo Gates, o Governo do Chile tem sido "um líder nas compras e nas licitações eletrônicas" e a Colômbia "se movimenta nessa direção". A iniciativa do "E-Governo" procura "conectar todos os departamentos governamentais", explicou, ressaltando que a Microsoft "se orgulha de participar de tudo isso". Para Bill Gates, "à medida que o povo entenda que o Governo é mais eficiente, que pode encontrar os recursos, certamente vai melhorar a atitude em relação à democracia, porque as pessoas vão entender como se investem os recursos públicos". A internet poderá "dar a visibilidade que deve fortalecer os cidadãos".