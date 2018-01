Para celular, bluetooth é opção boa - mas cara Foi-se o tempo em que as pessoas entravam em lojas de celular somente à procura de um aparelho que fizesse e recebesse ligações. A maioria das fabricantes de celular tem modelos voltados para o público que também busca um tocador de música ou que sintonize canais de rádio. Para escutar tudo isso, a melhor dica é buscar um bom fone auricular bluetooth. É necessário que o celular e o acessório sejam bluetooth – a maioria dos aparelhos novos já vem com a tecnologia. Depois de estabelecer a ligação entre o celular e o fone, pode-se ouvir música e atender ligações somente com a alternância de alguns cliques. O sistema é simples, mas consume mais rapidamente a bateria do celular. A maior desvantagem dos aparelhos bluetooth ainda é o preço – bem salgado para um acessório praticamente restrito a celulares. Os modelos mais recentes da Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, já vêm com fones de ouvido com fio. Só que o auricular bluetooth mais barato da marca sai por R$ 159. O Motorokr S9, modelo da Motorola, tem som estéreo e haste que se encaixa na nuca do usuário. Seu preço: R$ 399. Já a Samsung põe na banca modelos de um único fone com preços que vão de R$ 149 a R$ 239. O SBH170, de dois fones, estéreo e voltado para celulares musicais, custa R$ 45. A Sony Ericsson oferece, além de ariculares bluetooh, a opção de fones handsfree, fones com fios e que têm controle de faixas e volume das músicas.