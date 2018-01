Para Cerf, brasileiros têm condições de gerar inovação Um auditório lotado acompanhou atento a palestra proferida por Vinton Cerf nesta tarde, na Universidade de São Paulo. O criador do protocolo TCP/IP, uma das bases da internet, e atual evangelista do Google, aproveitou para discursar sobre as limitações da versão atual do protocolo IP e também explicou que é necessário mais investimento para que novas empresas possam surgir no Brasil. "A inovação pode vir de empresas de pequeno porte. São estas companhias as maiores geradoras de empregos e é muito importante que vocês (brasileiros) sejam os donos destas companhias", afirmou. Cerf acabou repetindo, no Brasil, idéias similares às que divulgou em sua visita ao México, na semana passada. Limites Cerf defendeu que o IPv6, a nova versão do protocolo IP pode resolver alguns dos futuros gargalos da internet, ao permitir um maior número de acesso à internet. "Dispositivos móveis se tornarão cada vez mais importantes no acesso à Web e o protocolo atual é limitado. Quando criamos o sistema, não imaginamo que a internet cresceria tanto". O executivo aproveitou para divulgar também os chamados LBS - Location Based Services (serviços baseados em localização) do Google, como o Google Maps e serviços de busca específicos para a telefonia móvel. Ele também afirmou que o Google está menos interessado em criar conteúdo e sim em indexar e permitir que as pessoas divulguem suas criações na internet, além de facilitar a divulgação destes materiais. "Queremos padronizar as interfaces e fornecer às pessoas formas mais fáceis de criar e compartilhar conteúdos relevantes", explicou. Amanhã, Cerf vai a Belo Horizonte para conhecer o centro de pesquisas do Google no Brasil, construído a partir da aquisição da brasileira Akwan. Como parte do Google, Cerf não descartou novos investimentos e aquisições no País. "Devemos fazer investimentos no Brasil em 2007", disse.