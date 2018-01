Para chefs, jornalistas e blogueiros Em fevereiro, o Centro Universitário Senac lançará um curso de jornalismo gastronômico. Será uma extensão universitária com duração de 100 horas. "O profissional que vai atuar nessa área precisa saber identificar, por exemplo, o ponto certo do arroz quando tiver que escrever uma crítica de um restaurante", diz Gisela Brandão, coordenadora da área de gastronomia do Senac. O aluno aprenderá de terminologias culinárias a técnicas de redação. Não haverá aulas práticas com execução de receitas. Gisela acredita que o curso seja ideal para o jornalista especializado em comida, o chef que quer entender como se relacionar com a imprensa e os blogueiros, que muitas vezes não cursaram nem jornalismo nem gastronomia. Custa R$ 1.770. Informações: 0800883-2000.