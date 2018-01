Para Cisco, VoIP no Brasil movimentará US$ 100 milhões A fabricante de produtos de comunicações Cisco acredita que o mercado de voz sobre IP deve movimentar mais de US$ 100 milhões no Brasil, neste ano, em investimentos de empresas que vão consumir o serviço e investimentos de operadoras em equipamentos para prover diferentes modalidades de VoIP "Por enquanto o mercado de VoIP ainda é incipiente, mas tem tudo para decolar, com novas ofertas que vão de um Skype Out (que permite ligações a partir de PCs), passando por ofertas de operadoras como a GVT e, mais recentemente, pela parceria entre Embratel e NET para prover VoIP para usuários finais", comenta Pedro Ripper, diretor de telecomunicações da Cisco Brasil. Para ele, o mercado de empresas é o que está fazendo investimentos mais intensos em VoIP, com a migração de seus sistemas de telefonia convencional para híbridos de PABX com centrais IP. "É uma forma de poderem baixar custos com comunicação, com direito a ganhos extras de funcionalidade", explica. Ripper também ressalta que os investimentos em VoIP também englobam serviços que, ´aparentemente´, não são VoIP. "A mesma tecnologia que permite reduzir custos em ligações regionais também é explorada pelas operadoras. O que é melhor para uma Telco: montar uma central tradicional para receber ligações de longa distância ou instalar um tronco remoto de VoIP?", questiona. É claro que as operadoras conduzem as ligações DDD e DDI dos usuários por canais IP, mas mantendo as mesmas tarifas praticadas em ligações interurbanas e internacionais. Mudanças de cenário O executivo também indica que as mudanças não serão bruscas nesse mercado, uma vez que as grandes operadoras ainda não entraram para valer no mercado de VoIP. "Apesar de haver mais de 40 empresas oferecendo alguma modalidade de telefonia por VoIP no Brasil, as grandes operadoras só devem fazer ofertas cirúrgicas, quase reativas, e nos segmentos de mercado onde a perda para outros provedores for maior", diz Ripper.