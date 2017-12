Para começar o ano bem

Para começar bem 2016, nada como um bom brunch para degustar a entrada do ano. Assim, Direto de Miami encerra 2015 com opções dos melhores e mais badalados almoços de ano-novo em Miami, estilo brunch de domingo, com bufês espetaculares.

Prepare o bolso, mas vale a pena, apesar do dólar alto, uma extravagancia para o pontapé inicial no primeiro dia de 2016.

Aproveitamos para agradecer a leitura e desejar a todos Boas Festas e um Feliz e Próspero ano-novo!

"Direto de Miami" voltará com novidades no inicio do ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

5 dicas dos melhores "brunch" de ano-novo (não deixe de fazer reserva com antecedência):

Cecconi's - Culinária italiana. Fica no Soho Beach House em Miami Beach, um dos hotéis mais badalados da região, para ver e ser visto. O restaurante tem espaço interno, ao lado de um bufê com várias iguarias, mas as melhores mesas estão fora, no jardim, num ambiente aconchegante, elegante e romântico. US$ 60/pessoa, que inclui bufê completo e um drink. Horário: 12h-16h. Reserva: + 1 (786) 507-7902.

La Mar by Gastón Acurio - Culinária peruana. Um dos mais extensos, com várias opções e uma apresentação lindíssima e delicada. Horário: 12h-15h30. US$ 85/pessoa. Reserva: +1 (305) 913-8358.

The Setai - Culinária internacional, com opção de pratos indianos, num local chique e elegante, e serviço impecável. O bufê é extenso, de frutos do mar a omeletes feitos na hora, assim como as várias receitas indianas. Normalmente tem uma pequena banda de jazz ao vivo. Horário: 11h30-15h30. US$ 125/pessoa, inclui champanhe a vontade. Reserva: + 1 (855) 923 7899.

The Breakers - Um dos hotéis mais tradicionais e elegantes do sul da Flórida. Fica em Palm Beach, a pouco mais de uma hora, ou cerca de 100 quilômetros de Miami, mas vale a pena o passeio. Um dos mais fartos, clássicos e bem apresentados. Luxuosíssimo. Horário: 11h-16h. US$ 140/pessoa. Reserva: + 1 (561) 655-6611.

Fogo de Chão - Para quem prefere uma experiência mais tipicamente brasileira, a churrascaria rodízio estará aberta para almoço de ano-novo, das 12h-14h30h (US$ 29,95) e para jantar das 17h30 - 23h (US$ 49,95). Reserva: +1 (305) 672-0011.

Dica: O brunch do Hotel Biltmore é um dos mais tradicionais da região. Este ano não estará disponível no ano-novo, mas, se tiver oportunidade, vale a pena conhecer, aos domingos. Horário: 10h-16h. US$ 85/pessoa com champanhe a vontade. Reserva: +1 (305) 913-3200.

CURIOSIDADE:

Pela primeira vez desde 2001, a Flórida reconquista a posição do Estado mais desejado para se morar, segundo nova pesquisa de opinião, Harris Poll. Em segundo lugar está a Califórnia e, em terceiro, o Havaí.

Entre as cidades favoritas, Nova York está em primeiro lugar, depois vêm San Diego, Denver, Los Angeles e Miami.

Segundo estudo da Universidade da Flórida, até 2030, cerca de 26% dos residentes da Flórida terão 65 anos ou mais.

Twitter: chrisdelboni