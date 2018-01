Para comer de tudo Segredos e Receitas, Victoria Blashford-Snell (Melhoramentos), R$ 149 O livro da inglesa Victoria Blashford-Snell, lançado em outubro de 2008, ganha completa edição em português, com mais de 500 páginas. A autora, treinada na escola francesa Le Cordon Bleu, tem uma empresa de catering em Londres e também dá aulas de gastronomia. É um livro de receitas em edição de luxo, com passo a passo e informações sobre os ingredientes usados. São mil pratos, divididos em três grandes categorias - entradas e refeições rápidas, pratos principais e acompanhamentos e bolos e sobremesas. Entre um prato e outro, descrito com tempo de preparo, quantidade de porções e por quanto tempo é possível mantê-lo congelado, Victoria sugere o que fazer com sobras, ensina como lidar com jantares para mais de 12 pessoas e técnicas para não errar no básico. Cada receita vem com uma sugestão de acompanhamento e uma variação, substituindo alguns ingredientes.