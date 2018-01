Para comer fufu inhá, é preciso sair do circuito O ambiente é simples, mas impecavelmente bem arrumado. No alto do balcão do bar, uma estátua de Iemanjá, orixá do candomblé, observa quem entra. Um painel com motivos africanos pende da parede. O Zanzibar, restaurante da chef Ana Célia Santos, fica no bairro da Federação, longe do circuito turístico de Salvador. Mas vale a pena pegar um táxi e se aventurar pelas ladeiras do bairro para poder provar os petiscos típicos como o pititinga, o peixinho empanado e frito. Tem também caldo de aratu, um tipo de caranguejo; abará, o bolinho que é feito com a mesma massa do acarajé, mas cozido em vez de frito, e o saboroso patê de camarão seco. O cardápio, embora pequeno, é suculento. Há moqueca, feijoada, salada de bacalhau, mas a estrela da casa é a seleção de pratos afros. Experimente o fufu inhá – o nome é engraçado, parece brincadeira de criança, mas a recompensa é boa – peixe frito no dendê com inhame cozido e ralado. Ou prove o ebubu flô, peixe ao molho de camarão com purê de banana-da-terra. Para acompanhar, caipirinha de umbu-cajá. Além do almoço, há outro bom motivo para ir ao Zanzibar: os doces da chef Ana Célia, em especial o bolo e o cuscuz de carimã (aí da foto). Zanzibar – R. Jardim Federação, 40, Federação, (71) 3332-2260, Salvador, Bahia