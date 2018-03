Para consumidor, lojas de Congonhas são caras Os passageiros de aviões deram notas de 0 a 5 a diversos serviços oferecidos nos aeroportos. A pior avaliação foi a do preço dos produtos vendidos nas lanchonetes e lojas, considerados elevados. O Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, e o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, receberam notas 1,6 e 1,8 nesse quesito. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) promete, para os dois aeroportos, lanchonetes populares com preços "amigáveis" em itens básicos, como o cafezinho e o pão de queijo. A primeira loja desse gênero foi inaugurada em Curitiba, no ano passado.