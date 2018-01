Para Costa, Gil não se comportou como ministro de Estado O ministro das Comunicações, Hélio Costa, revidou duramente aos ataques do ministro da Cultura, Gilberto Gil, que ontem pela manhã, em aula inaugural da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) leu versos de cordel com críticas à atuação de Costa no processo de escolha do padrão de TV digital a ser adotado pelo País. "Só lamento a deselegância do ministro. Não é à toa que alguns amigos dele o chamam de Gilberto Vil", afirmou Costa, em entrevista coletiva em que anunciou uma proposta de plano básico para a telefonia fixa. "Eu entendo agora a razão deles (amigos de Gil). Porque, para um ministro de Estado, sem me dar conhecimento, fazer uma agressão como essa...", afirmou. O verso de cordel é assinado por Luciana Rabelo, "jornalista e poeta", e diz que o governo federal é "mal representado" por Hélio Costa, que "aposta" no monopólio privado das emissoras de TV, chamado no cordel de "poder nojento". Costa disse que, muito embora o ministro Gilberto Gil esteja ausente ds reuniões para discussão do padrão de TV Digital, deveria saber que não é o ministro das Comunicações quem decide. "O despreparo do ministro (Gil) com relação à comunicação e à TV digital é que leva a isto", afirmou Costa, segundo o qual Gil estava jogando para a platéia ao ler os versos. Segundo Costa, o ministro da Cultura deveria tê-los lido nas reuniões sobre TV Digital no Palácio do Planalto, na frente da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Queria ver se ele consegue falar bosta na frente da ministra Dilma", afirmou. Ele fazia referência ao trecho do cordel de cordel que diz que o modelo brasileiro de TV digital "não é incentivado pelo ministro Hélio Costa que, com uma conversa de bosta, só quer saber da imagem e do que traz de vantagem o comércio de resposta". A passagem é uma alusão à preferência de Costa pelo padrão japonês. O ministro das Comunicações continuou desafiando Gil a ler o cordel entre os colegas de governo: "Se ele usa o palavreado chulo na frente do presidente, dos ministros de Estado, ou ele não pertence a este grupo ou está lá por acaso", afirmou. Críticas Costa disse, no entanto, que não pretende encaminhar nenhum tipo de procedimento à Comissão de Ética da Presidência da República contra Gil, mas informou que pediu aos alunos que ouviram o ministro da Cultura, que "agora recebam o ministro das Comunicações, que vai lá dizer como é que o senhor Gilberto Gil está desinformado sobre a TV digital". Costa lembrou que Gilberto Gil é autor de algumas propostas, como a de criação da Agência Nacional de Cinema e Audiovisual (Ancinav), qualificadas de "monstro" e de "peça absolutamente dramática". Segundo Costa, a Ancinav foi proposta por Gil "para taxar em 4% todas as empresas de comunicação do País, para poder pagar as estripulias do doutor Gilberto Gil e seus amigos". Costa disse ainda que, provavelmente, o ministro da Cultura não leu o cordel antes de declamá-lo para os estudantes de Comunicação. "E no fim, como não podia cortar o embalo do bonitinho, ficou o artista fazendo gracinha para um grupo de estudantes, ao invés de se comportar como ministro de Estado", afirmou. Quando comentou uma eventual candidatura dele ao governo de Minas Gerais, no fim da entrevista, Costa aproveitou para atacar novamente o ministro da Cultura. "Se tiver que sair candidato, faço questão de contratar a banda de Gilberto Gil. Aliás, é uma das poucas coisas que ele faz bem", finalizou.