Para Costa, TV digital não depende de fábrica O ministro das Comunicações, Hélio Costa, deu a entender que a escolha do padrão de TV digital a ser adotado no país não está mais tão atrelada à instalação, no Brasil, de uma fábrica de semicondutores. "Nós não estamos fazendo, na verdade, um entendimento que esteja condicionado diretamente", afirmou Costa, em entrevista coletiva. "Nós só queremos que os governos envolvidos com os sistemas apresentados nos dêem sinais de que estariam participando desse esforço do governo brasileiro de sair dessa situação de apenas montador e importador de semicondutores", completou o ministro. Ele fará uma viagem ao Japão e à Coréia para negociar a instalação de fábricas de semicondutores e de telas de cristal líquido (LCD) no Brasil. Estudo O ministro desconversou quando foi questionado se a viagem ao Japão poderia significar que o Brasil já fez sua escolha pelo padrão japonês. "Nós não estamos mais fazendo um condicionamento de que nós podemos esperar a implantação de uma fábrica, que leva dois ou três anos, para decidirmos sobre a TV digital", afirmou. Segundo ele, o Brasil não precisa esperar os estudos desenvolvidos pelas empresas que demonstraram interesse de se instalar no Brasil, porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já teria um estudo "muito bem feito" sobre uma eventual indústria de semicondutores. Esse estudo, segundo ele, indica os procedimentos que devem ser adotados no Brasil para qualquer tipo de investimento nesta área. Costa disse que a decisão sobre o padrão de TV digital a ser adotado no País depende exclusivamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que pode ser tomada nas "próximas horas" ou nos "próximos dias". O ministro das Comunicações acrescentou que o governo continua trabalhando com a perspectiva de fazer a primeira transmissão comercial em setembro deste ano. "Esses prazos ainda são factíveis". ´Blefe´ O ministro também aproveitou a ocasião para ´alfinetar´ o comissário de Comércio da União Européia, Peter Mandelson, cujo argumento de que o Brasil seria condenado ao "isolamento internacional" caso adotasse o padrão japonês de TV digital foi considerado como "balela" e "blefe" por Costa "Eles (europeus) é que vão acabar ficando isolados, porque estão vendendo um sistema que não funciona nem para eles", disse Costa, referindo-se aos testes do padrão europeu realizados em São Paulo, há duas semanas. "Sabe como é que funcionou o teste europeu em São Paulo? Usando o sistema brasileiro de midleware (sistema operacional da TV digital)", disse o ministro, que defende abertamente o padrão japonês. "Não adianta as pessoas dizerem que o ministro tem preferência por esse ou por aquele padrão", afirmou Costa. "Tem que ficar muito claro que a minha preferência é pelo padrão que atenda à realidade da TV brasileira, que tem que ser gratuita em todos os níveis: na TV fixa na sua casa, na TV móvel no seu carro, ou no trem ou no ônibus, e na TV do seu celular. Quem não oferecer esse sistema gratuito não tem o apoio do ministro. Agora, não é o ministro quem decide, quem decide é o presidente da República." Hélio Costa voltou a dizer, no entanto, que o padrão europeu não atende a todas as exigências dentro do canal de 6 megahertz, como quer o governo brasileiro, precisando de um canal adicional. Disse, ainda, que a proposta apresentada pela empresa franco-italiana ST Microelectronics é de instalar apenas uma "fábrica de design", que usa os softwares da empresa, e não uma indústria de semicondutores. O ministro disse que esse tipo de fábrica já existe no Brasil, citando uma fábrica da Motorola, em São Paulo.