Para eBay, US$2 bilhões é preço baixo por Skype

A eBay, com base em San Jose, na Califórnia, informou no mês passado que pretendia vender a empresa de telefonia por Internet no primeiro semestre de 2010, através de uma oferta pública inicial. Analistas afirmam que o Skype poderia arrecadar 2 bilhões de dólares, em comparação com os 2,6 bilhões que a eBay pagou por ele em 2005.

Ao ser questionado sobre o preço durante uma conferência em Barcelona, o presidente-executivo John Donahoe disse: "acho baixo."

Donahoe, no entanto, se recusou a afirmar publicamente o valor mínimo que a empresa espera receber pelo Skype, dizendo apenas: "acho que o Skype vale muito e os números falam por si mesmos."

"Não há muitos bens com esse crescimento", completou o executivo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os co-fundadores do Skype Niklas Zennstrom e Janus Friis têm entrado em contato com várias firmas que private equity para tentar lançar uma oferta e comprar de volta o antigo negócio, segundo fontes.

Donahoe não quis comentar se a eBay já foi abordada por interessados em fazer alguma oferta.

"Sou o CEO de uma empresa registrada na bolsa. Nós teríamos que analisar qualquer oferta seriamente, e iremos," afirmou.

Em sua apresentação na conferência, Donahoe afirmou que o Skype, com cinco anos de existência, tem hoje 400 milhões de usuários.

Ele também informou que o Skype se tornou disponível no iPhone da Apple Inc há três semanas. "Em apenas 24 horas, já era o aplicativo mais usado no iPhone em 40 países," disse Donahoe.

"Três semanas depois, o Skype foi baixado em 10 por cento de todos os iPhones."

Donahoe ainda afirmou que a eBay crê que o comércio online crescerá para 15 ou 20 por cento de todo o varejo, ante os seus atuais 5 por cento.

"Os consumidores de fato apertarão o botão comprar online de 15 a 20 por cento das vezes," disse.

No mês passado, a eBay anunciou um lucro líquido de 357 milhões de dólares no primeiro trimestre, uma queda ante os 460 milhões anteriores, uma vez que a empresa sofreu com o fortalecimento do dólar norte-americano, o que influenciou as vendas internacionais, e a retraída economia global.