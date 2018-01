Para emissoras, falta demanda Ainda falta demanda para aumentar o número de programas em alta definição, dizem as emissoras. Embora, entre os grandes canais, apenas a TV Cultura e a Gazeta ainda não tenham começado a transmitir no formato, a quantidade de programas em HD ainda é pequena. Segundo um levantamento feito pelo Link com base na programação da semana passada, a maioria das emissoras não transmite mais do que 10% do tempo em alta definição. A Rede TV foi a que mais se destacou, com 89% dos programas no formato. "Queremos ser a TV mais tecnológica do Brasil", diz o vice-presidente da emissora, Amílcare Dalevo. Os demais canais estão migrando mais lentamente. A Band, a segunda colocada (29,75%), diz que não dá para ter tudo em HD ainda. "Os investimentos são grandes. Não há um grande número de telespectadores ainda", afirma o diretor-geral da emissora, Frederico Nogueira. Hoje, a Band transmite jornalismo, futebol, novela e alguns filmes em HD. Em 2009 entrarão programas de auditório. "À medida que mais pessoas aderirem, elas nos forçarão a aumentar a quantidade", diz Roberto Franco, diretor de tecnologia do SBT, o terceiro colocado (10,1%). Na emissora, hoje há programas de auditório, seriados e filmes em HD. A Globo, quarta colocada (9%), aposta mais em novela, futebol e filmes e promete "dentro de pouco tempo, ter os programas do horário nobre, em sua maioria, em HDTV". A MTV, quinta colocada (6,25%), deve aumentar em 40% a quantidade em 2009. A Record, a última (5,6%), não respondeu ao pedido de entrevista do Link. A Cultura e Gazeta, que não transmitem nada até agora em HD, prometem ultrapassar todas as demais em 2009 e exibir todos os programas em HD. R.M.