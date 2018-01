Para empresas, banda larga é vital como água O acesso à internet de banda larga tornou-se para uma empresa um recurso tão vital quanto serviços como água e luz, afirma relatório da Unctad (Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento) divulgado nesta quinta-feira. "A banda larga dá os benefícios integrais da internet", afirma um dos autores do relatório, Angel Gonzalez Sanz, em entrevista à BBC Brasil. "Com banda larga, você interage com o cliente de uma forma mais eficiente e mais rápida", exemplificou. Segundo a Unctad, a conclusão é preocupante para países em desenvolvimento, onde a banda larga é em geral cara e representa uma minoria dos acessos em comparação com a internet discada. De acordo com o relatório, a diferença no acesso à banda larga revela uma nova dimensão da chamada divisão digital existente entre países desenvolvidos e nações em desenvolvimento. "Em países ricos, os assinantes de banda larga aumentaram em quase 15% no segundo semestre de 2005, alcançando 158 milhões de pessoas", diz o relatório, que destaca o aumento no número de empresas com acesso à internet rápida. Competitividade A Unctad se baseia em dados de 2005, ano em que 63% das empresas da União Européia tinham internet de banda larga, enquanto que 80 de um grupo de 151 países em desenvolvimento nem tinham estatísticas sobre o assunto. Para a organização, a competição entre os provedores do serviço (e a queda dos preços decorrente dessa competição) e a existência de uma infra-estrutura adequada constituem os dois principais fatores que explicam a disseminação da banda larga nos países desenvolvidos. Impacto econômico Segundo a Unctad, o menor acesso à banda larga faz com que os países em desenvolvimento saiam perdendo, por exemplo, em comércio - que, nos países desenvolvidos, vem sendo feito cada vez mais via internet. "Para se tornarem mais competitivos na economia mundial e estimularem o crescimento econômico, os países em desenvolvimento claramente precisam ter melhor acesso à banda larga", afirma a entidade, que estima que o acesso ao tipo mais rápido de conexão à rede possa gerar bilhões de dólares à economia de um país anualmente. O relatório também associa o uso das tecnologias de informação, cujo benefício máximo seria obtido com o uso da banda larga, ao aumento de produtividade. "Há um número cada vez maior de sinais em países desenvolvidos e em desenvolvimento de que a adoção de tecnologias de informação e comunicação (ICT, na sigla em inglês) por empresas ajuda a acelerar o crescimento da produtividade, que é essencial para sustentar a geração de renda e emprego", afirma a Unctad. ICT é o nome dado a tecnologias usadas no processamento de informações, ou seja, para armazenar, converter e transmitir dados via computador. Segundo a entidade, essas tecnologias são ainda mais úteis em países em desenvolvimento, que poderiam ajudá-los a melhorar a sua competitividade no mundo. Vantagem Para Angel Sanz, o Brasil está bem colocado em relação a outros países da América Latina, destacando-se no uso de serviços bancários on line, nos sites governamentais (e serviços oferecidos por eles) e em setores específicos como o automotivo - embora, neste caso, as transações se dêem mais entre fornecedores do que em vendas ao consumidor final. Mas, ainda na avaliação do especialista da Unctad, o país sai perdendo, por exemplo, para a Índia, que se destaca na indústria de tecnologia da informação. Sanz ressalta, entretanto, que o fato de o país ter o inglês como língua oficial lhe dá uma vantagem "muito importante" em relação ao Brasil.