Para Europa, modelo de negócio da Microsoft reduz concorrência A Comissão Européia (CE) acusou hoje a Microsoft no Tribunal de Primeira Instância da União Européia de desenvolver um modelo de negócio que reduz a concorrência no mercado da informática, e com isso transformou em minoritários concorrentes que antes eram líderes, como o Navigator e o Real Player. Esta acusação foi formulada pelo advogado sueco Per Hellstrom que representa a Comissão Européia na audiência sobre o recurso apresentado pela Microsoft contra a decisão da CE que impõe uma multa de 497,2 milhões de euros por abuso de posição dominante. Segundo o advogado, a estratégia empreendida pela Microsoft em 1999 consiste em incorporar o reprodutor Media Player ao sistema operacional Windows, em vez de vendê-los como produtos separados, fez com que 85% dos usuários do planeta tenham esse player e que 60% usem exclusivamente o programa. Os números da CE contrastam com os oferecidos hoje no tribunal pela Microsoft, segundo os quais os fabricantes instalam atualmente uma média de 3,2 players, além do Media Player, nos computadores que vendem na Europa, e os consumidores utilizam, em média, 2,6 programas. Hellstrom citou o antecedente do navegador Netscape Navigator, que há dez anos tinha cota de mercado de 90%, mas que começou a perder presença pelo fato de a Microsoft incorporar seu programa Internet Explorer ao Windows, de modo que agora "praticamente se extinguiu". "Estas são as conseqüências do modelo de negócio da Microsoft", concluiu Hellstrom, que rebateu o argumento da empresa de Bill Gates segundo a qual sua estratégia comercial é guiada pela inovação tecnológica. Em seu discurso, o advogado se esforçou para rebater os principais argumentos alegados pela Microsoft hoje, e lembrou a "especial responsabilidade" que a companhia americana tem como operador dominante de respeitar as regras do mercado. A Microsoft não pode negar que está forçando os consumidores a comprar seu player, ressaltou Hellstrom, considerando também que nenhum competidor oferece seus produtos integrados dessa forma.