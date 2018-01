Para FHC, Costa se precipitou com TV digital O ministro das Comunicações, Hélio Costa, se precipitou ao manifestar sua opinião sobre a escolha do padrão japonês para a implantação da tevê digital no Brasil, na avaliação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Durante um seminário sobre telecomunicações promovido pelo próprio Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC), o ex-presidente disse acreditar que o ministro "exagera às vezes" e não deveria tomar um partido antes de chegado o momento certo. "Eu acho que um ministro nunca deve tomar um partido antes da hora", disse FHC, ressaltando, no entanto, que não pode julgar os aspectos técnicos da questão por não possuir a competência necessária para isso. "Talvez ele tenha razão, mas ele se precipitou."