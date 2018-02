Para Fiesp, pior fase do desemprego já passou

O emprego na indústria paulista caiu 1,09 por cento em abril sobre março, com ajuste sazonal, mas sem ajuste registrou uma alta de 0,8 por cento, o que equivale à abertura de 19 mil vagas no mês.

"Ainda estamos com uma diminuição residual do emprego da indústria", disse Paulo Francini, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, em encontro com a imprensa nesta quinta-feira.

"Não nos surpreenderia se em maio chegássemos a uma estabilidade", afirmou o executivo, referindo-se aos demais setores da indústria, já que os segmentos ligados a açúcar e álcool continuam na fase geradora de vagas já vista nos meses anteriores.

Em abril, o setor de açúcar e álcool gerou 28.207 vagas, enquanto os demais segmentos cortaram 9.207 postos, gerando o saldo positivo de 19 mil vagas.

No acumulado deste ano, o setor de açúcar e álcool gerou 52.456 vagas, mas os demais segmentos eliminaram quase 100 mil postos de trabalho, deixando um saldo negativo de 47.500 vagas.

Por isso, Francini avalia que, quando a crise desembarcou no Brasil, "pousou no ninho da indústria".

Dos 22 setores pesquisados pela federação, 17 tiveram desempenho positivo de vagas no mês de abril, enquanto cinco apresentaram desempenho positivo.

O maior índice de crescimento de postos de trabalho ficou com Fabricação de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, com alta de 15 por cento, seguido por Produtos alimentícios, com alta de 10,8 por cento, ambos ligados, respectivamente, a álcool e açúcar.

Já os piores índices no mês ficaram com Produtos de madeira, que teve recuo de 4,3 por cento no emprego, e Metalurgia, com queda de 2,6 por cento.

SENSOR POSITIVO

Os números que levam a Fiesp a acreditar que os índices de emprego devem melhorar a partir do próximo mês fazem parte da pesquisa Sensor da primeira quinzena de maio, índice que aponta a percepção dos empresários a respeito das perspectivas econômicas.

O índice do sensor geral da quinzena ficou em 53,2 pontos, acima, portanto, do 51,4 registrado na segunda quinzena de abril. O índice é positivo sempre que está acima de 50 pontos. "O Sensor ganha um aspecto positivo mais claro" nessa última medição, avaliou Francini.

No aspecto vendas da pesquisa, o índice foi de 60,4 pontos, "número que não ocorre desde outubro", destacou Francini.

Os estoques também mostram recuperação dos níveis baixos registrados em dezembro e ficaram em 44 pontos. Pelo conjunto da pontuação, o diretor da Fiesp acredita que "a pior fase para o emprego na indústria paulista está sendo abandonada".