Para Gartner, Vista é última grande atualização do Windows A companhia de pesquisa de mercado Gartner previu na quarta-feira, 13, que o Windows Vista será a última grande atualização do sistema operacional Windows, da Microsoft. A era de lançamentos monolíticos de software está perto do fim e a Microsoft participará da tendência em direção a atualizações mais flexíveis, informou o Gartner em uma lista de previsões sobre 2007. O Gartner também espera que a tendência de criação de blogs irá chegar a um pico no primeiro semestre de 2007. A partir da média de duração de blogs e do ritmo de criação de novos, a empresa prevê um pico de cerca de 100 milhões de blogueiros em algum momento do primeiro semestre do próximo ano. A companhia informou que acredita que em 2010, 60% dos donos de celulares do mundo poderão ser "rastreados" por meio de tecnologia emergente de acompanhamento pela internet, conforme a demanda por segurança nacional e proteção civil flexibilizam algumas restrições vinculadas à privacidade. Incentivos de marketing também reduzirão desejo das pessoas por privacidade, aposta o Gartner.