Para Gates, América Latina está atrasada no acesso à Web O Chile é o país da América Latina mais desenvolvido em acesso a tecnologia digital e internet, em uma região que registra um dos maiores atrasos do mundo nesta área, disse nesta segunda-feira o presidente da Microsoft, Bill Gates, em curta viagem à Colômbia. Gates, o homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes, disse que, diferentemente do Chile, a Bolívia é um dos países da região mais atrasados no acesso a tecnologias da informação, internet e conexão através de banda larga. "A maioria dos países está em uma situação bastante parecida, por isso temos vários países como a Bolívia, que estão muito atrás, e um ou dois como Chile, que têm feito alguma coisa", afirmou o presidente da Microsoft . "No geral, os níveis são muito parecidos e a oportunidade deve aumentar", acrescentou. Os índices de alcance de banda larga na região são muito baixos, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas com dados de 2005. Entre os países melhor colocados em inserção de banda larga, o Chile aparece com 4,3%; a Argentina e o México com 2,2%; o Brasil e o Uruguai com 1,8%; e a Colômbia e a República Dominicana com 0,7%. Entre as nações pior posicionadas estão El Salvador, com 0,6% de inserção; Panamá, com 0,5%; Equador e Nicarágua, com 0,2%; e em último lugar estão Bolívia e Paraguai, com 0,1%, segundo dados da ONU. O multibilionário norte-americano anunciou um investimento de US$ 9 milhões na Colômbia nos próximos três anos para a compra de 15 mil computadores novos e para a atualização de 300 mil programas de educação do governo do presidente Álvaro Uribe.