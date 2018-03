Para Geddel, Ciro foi 'brilhante' ao pregar transposição O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, chamou hoje de "brilhante" a defesa do projeto de transposição do Rio São Francisco feita ontem, no Senado, pelo deputado Ciro Gomes (PSB-CE). Geddel também desqualificou a presença na audiência dos atores Osmar Prado, Carlos Vereza e Letícia Sabatella, contrários à proposta. "Que movimento de artistas? Dois artistas que foram lá no Congresso, ontem? Eu não vi. Três artistas. É um movimento de artistas isso?", questionou. Ele afirmou que a transposição é "irreversível". Apesar do bate-boca entre Ciro, a atriz Letícia Sabatella e d. Luiz Flávio Cappio, bispo de Barra (BA), Geddel classificou a reunião como "produtiva porque mostrou que o projeto é absolutamente viável, correto e bom para o Nordeste e para o Brasil". "Não temos, ao contrário do que tentam dizer, nenhum receio de debater. Até porque estamos com a convicção plena de que estamos ao lado da boa causa", afirmou, tendo ao lado o governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), irmão do deputado do PSB do Ceará. "Agora, sinceramente, essas pessoas não estão discutindo com boa fé", acusou o ministro da Integração Nacional, referindo-se aos que se posicionam contra a obra. De acordo com Geddel, "há pouca vontade dessas pessoas em se renderem à argumentação absolutamente lógica, como, por exemplo, a que o ministro (sic) Ciro Gomes apresentou com brilhantismo na reunião de ontem". Hoje, em Fortaleza, o ministro da Integração e Cid Gomes assinaram convênios na ordem de quase R$ 500 milhões, destinados ao aumento da oferta de água e ampliação de obras de irrigação para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Estado. No discurso, Geddel ressaltou que muitos olharam com desconfiança a indicação dele para o ministério. "Muitos políticos, inclusive aqui do Ceará, acharam que, por eu ser da Bahia, eu seria contra uma obra que é muito cara para essa região do País" , afirmou, olhando para o governador do Ceará, que devolveu: "Eu fui um dos que desconfiaram. Mas quero lhe dizer que me surpreendi." Propaganda Durante audiência, realizada ontem no Senado, d. Cappio chamou o projeto de "propaganda enganosa". "O pobre vai colocar a mesa para o rico", disse, referindo-se à idéia de que a população pagará a conta da água para "agricultura irrigada, criação de camarão e usos industriais". Ciro reagiu e acusou-o de integrar uma espécie de rede de "falsa anunciação", que distorce os objetivos da transposição, ao acusar o governo de mover-se pelo interesse "subalterno, clandestino, não confessado e safado de atender ao grande negócio e às empreiteiras e coisas que tal". O tom ríspido adotado pelo deputado do PSB causou constrangimento no plenário. Admitindo que poderia ter passado do ponto, Ciro voltou à tribuna para responder às críticas de Letícia, também contrária ao projeto. Dirigindo-se a ela, ele voltou, então, a exercitar o estilo. Ciro disse que, como opção de combate pela transposição, resolveu "meter a mão na massa". "Às vezes, (a mão) fica suja de cocô", concluiu.