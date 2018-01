Para GVT, banda larga popular não muda modelo de negócio

O lançamento da chamada banda larga popular não tem impacto direto no modelo de oferta do serviço pela GVT, avaliou nesta quinta-feira, 22, o vice-presidente da Unidade de Negócios Varejo da operadora, Alcides Troller, durante teleconferência com analistas de investimento. Ele observou que o foco da GVT são consumidores das classes A, B e C, além de pequenas empresas, combinando com as áreas de maior concentração deste público nas cidades em que opera. A vocação da GVT é de ofertar conexão em alta velocidade, reiterou, descartando uma possível guerra de preços no serviço. Em princípio, afirmou, a GVT não deve ter produtos para o segmento popular.

Veja também:

GVT sai de prejuízo para lucro de R$ 57,2 mi no 3º trimestre

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Costa defende parceria público-privada na banda larga

A oferta de altas velocidades é uma tendência de mercado, disse Troller, e sua expansão irá acompanhar a disponibilidade de aplicativos de internet que exijam maior performance. A GVT não pensa em desenvolver aplicativos, já que isso não faz parte de seu negócio principal, disse o executivo. Um exemplo de serviços que dependem de velocidade rápida é o IPTV, citou Troller. A nova família de banda larga, com velocidades de 3Mbps a 100 Mbps, foi lançada no início de agosto, No final do terceiro trimestre, as aquisições de banda larga com velocidade de 10Mbps ou superior representaram 64% do total. O diretor de relações com investidores da GVT, Rodrigo Ciparrone, observou que a concorrência continua acirrada no segmento, mas ponderou que as demais empresas precisarão atualizar suas redes para oferecer maior velocidade aos clientes.

Na teleconferência, a GVT também atualizou as informações sobre a disputa judicial que trava em relação ao custo de interconexão da telefonia fixa para a móvel. O vice-presidente jurídico da empresa, Gustavo Gachineiro, disse que não houve acordo nas negociações intermediadas pela Anatel com as demais operadoras e o processo continuará seu rito no Judiciário. A ação começou em junho de 2007 e a Anatel fez uma tentativa de negociar acordo durante dois meses. Ele disse que será produzido em breve um laudo técnico sobre o custo da interconexão.