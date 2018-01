Para IBGE, um terço das indústrias brasileiras investe em inovação tecnológica

Um estudo divulgado nesta terça-feira pelo IBGE revela que 30.377 indústrias brasileiras, quase um terço do total, investiu em inovação tecnológica em 2005. Apesar de o número de indústrias que investe "na adoção de novos produtos ou processos" em suas atividades no Brasil ter crescido 8,4% entre 2003 e 2005, a percentagem se manteve praticamente igual no período. As 28.036 indústrias que em 2003 investiam em inovação tecnológica equivaliam a 33,3% do total de empresas do setor, enquanto as 30.377 registradas em 2005 correspondiam a 33,4%. A percentagem é pequena em comparação com os países mais desenvolvidos. Das indústrias alemãs, por exemplo, 73,66% investem em inovação tecnológica, segundo o IBGE. De acordo com o estudo do instituto, 72,5% das empresas de médio e grande porte dizem ter investido em inovação tecnológica em 2005, enquanto que a proporção foi significativamente menor entre as pequenas empresas. O grupo de empresas que mais investiu em inovação foi o de telecomunicações e informática. Das 393 empresas do setor de telecomunicações consultadas, 45,9% afirmam ter investido em novos produtos ou processos para melhorar suas operações. A percentagem chega a 57,6% no setor de informática. "Estamos em um momento de expansão do mercado das telecomunicações, com tecnologias como a banda larga e a TV digital, e temos que construir infra-estruturas para isso", assegurou a coordenadora do estudo, Mariana Martins Rebouças. Em 2005 as indústrias brasileiras destinaram à inovação tecnológica 3% de seu faturamento, contra os 2,5% investidos em 2003, de acordo com o estudo. Em alguns setores, como o de equipamentos de transporte, que inclui os fabricantes de aviões, a percentagem da receita destinada à inovação chegou a 6%. Os fabricantes de automóveis, que vêm desenvolvendo projetos para o uso dos biocombustíveis, destinaram 4,7% de seu faturamento líquido em 2005 à inovação. Entre os principais obstáculos à inovação tecnológica citados pelos empresários estão os altos custos, os elevados riscos econômicos e a escassez de fontes de financiamento para este tipo de projeto.