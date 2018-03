Para Itesp, sem-terra usam invasões politicamente

O diretor-executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Gustavo Ungaro, disse que os líderes dos sem-terra usam as invasões no Pontal do Paranapanema (SP)como pretexto para fazer política. "Eles invadem aqui para abrir as portas do Palácio do Planalto", disse, referindo-se à audiência que o líder José Rainha Júnior pediu ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. Segundo Ungaro, os líderes mostraram que estão articulados com candidatos da base de apoio ao governo federal nas eleições municipais deste ano. "A cada ano, eles têm uma justificativa diferente para as invasões", disse, lembrando que, em 2007, a mobilização tinha como alvo a própria administração federal. Ele também contestou os números da Operação Carnaval Vermelho. Segundo Ungaro, a partir do domingo de carnaval, foram invadidas 14 fazendas, das quais quatro foram desocupadas. "Estão contabilizando três ou quatro áreas que foram invadidas anteriormente." O diretor-executivo da Itesp disse que, no fim de 2007, foram destinadas duas áreas para assentamentos na região. A obtenção de novas terras depende de acordos nos processos que tramitam na Justiça. "Pedimos à Procuradoria do Estado a designação de audiências para tentativas de acordo."