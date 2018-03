Para manifestantes, reunião com Alckmin foi uma vitória

Eles afirmam que Alckmin anunciou uma série de medidas, ainda não confirmadas pelo governo. Entre as promessas estariam o termino, dentro de dois anos, das obras do metrô Capão Redondo/Jardim Ângela e a instalação do transporte intermunicipal 24 horas. O governador teria dito ainda que estuda aumentar o horário de funcionamento do metrô em uma hora.

De acordo com os manifestantes, outra medida anunciada foi o aumento da bolsa-aluguel de R$ 300 para R$ 400. Também foi discutida a resolução da pendência jurídica dos assentamentos do Novo Pinheirinho.

O grupo disse ainda que vai pedir, na reunião com a presidente Dilma Rousseff, às 16h, a regulamentação do aumento do aluguel, para tentar combater a alta dos preços das locações acima da inflação. Entre as reivindicações dos protestos desta manhã, ficou faltando uma posição sobre o problema da violência policial.

A outra manifestação que ocorria na manhã desta terça-feira, em Guaianases, na zona leste, também chegou ao fim.