Para Manoel Dias, oposição é responsável por greves O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, classificou o número crescente de greves no País como parte de uma "especulação" normal em ano de eleições. "Há nesse campo também especulação. Estamos vivendo um ano eleitoral e isso vai aflorar. Tem gente querendo criar dificuldades", disse. O ministro apontou a oposição como responsável pela movimentação dos grevistas. "As pessoas que politicamente são oposição ao governo tentam criar uma situação de desconforto, de descrença, de pessimismo", afirmou, destacando que a oposição trabalha com a mensagem de que "nada no Brasil funciona".