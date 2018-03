Para Marrey, invasão no Pontal-SP mostra briga no MST O secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, Luiz Antonio Marrey, disse hoje que a nova onda de invasões de fazendas no Pontal do Paranapanema decorre de uma disputa política interna das direções dos movimentos sociais. "Esse conjunto de invasões é um atentado à paz pública na região e não traz nada de produtivo." As ações foram organizadas, de um lado, pelos grupos ligados ao líder José Rainha Júnior, dissidente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), e de outro, pela coordenação regional ligada ao comando nacional da entidade. Os dois grupos disputam a hegemonia na região. Os sem-terra alegam que o governo de São Paulo demora demais para assentar famílias no Pontal e não aplica todos os recursos repassados pelo governo federal. "Isso é falso", reagiu Marrey. De acordo com ele, o governo do Estado recebeu nos últimos anos R$ 38 milhões para obter terras destinadas à reforma agrária. Os valores são usados para pagar as benfeitorias em áreas que estão sob litígio judicial. Desse total, segundo Marrey, foram usados R$ 34,4 milhões. "Usamos quase tudo o que foi repassado; por isso, o governo estadual repudia essa atitude baseada em premissas falsas." O secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo disse que a pauta de reivindicações dos sem-terra muda a cada onda de invasões. "Tudo isso, a nosso ver, é um bom pretexto para eles, novamente, fazerem atuação de caráter político." A briga pelo entre os líderes não beneficia a massa dos acampados e assentados, segundo Marrey. "Eles querem eternizar o conflito. No dia em que o problema estiver resolvido, terão de procurar outra área de atuação." O secretário tranqüilizou os proprietários das áreas invadidas. "A Justiça vai conceder as reintegrações de posse e elas serão cumpridas." Rainha Júnior Sobre a intenção de Rainha Júnior de pedir que o Ministério do Desenvolvimento Agrário assuma a reforma no Estado, Marrey disse que essa é uma atribuição da administração federal. "Aqui, a atividade do Estado é meramente complementar, levando em conta que há áreas apontadas como devolutas."