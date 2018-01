Para médico, cuidado é mais que necessário O abuso na hora de ouvir música é comum entre os aqueles que não vivem sem seus fones de ouvido. O médico otorrinolaringologista Oswaldo Cruz, presidente da Sociedade Brasileira de Otologia, lembra alguns cuidados essenciais para quem quer curtir bem o seu som. 1) Mantenha o fone sempre limpo. Uma boa opção é usar um pano úmido com álcool para desinfetar o fone de fungos e bactérias. Espumas e aparelhos de revestimento devem ser trocados sempre. 2) Use sempre o seu. Você costuma dividir suas escovas de dente? Pois o mesmo vale para os seus fones. 3) Escute com bom senso. Se usar por um período prolongado e perceber zumbidos ou incômodo, abaixe o volume. Lesões causadas por volume alto podem ser irreversíveis. 4) Procure um médico caso tenha dores ou incômodos