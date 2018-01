Para Microsoft, Google Books desrespeita direito autoral O executivo Thomas Rubin, membro do conselho jurídico da Microsoft, botou lenha na fogueira nesta semana ao criticar publicamente o serviço de busca de livros Google Books(Google Pesquisa de Livros, na versão em português), que, segundo Rubin, desrespeita os direitos dos autores ao digitalizar as obras sem autorização prévia. Rubin deve detalhar as críticas nesta terça-feira, dia 6, durante encontro da Microsoft com a AAP, Associação dos Editores Americanos (Association of American Publishers, da sigla em inglês), em Nova York. A Microsoft, claro, quer promover sua própria versão de buscas em livros, a Microsoft Live Search Books, que, diz Rubin, só cataloga obras que estão em domínio público ou com autorização prévia dos autores e editores responsáveis. Em matéria publicada na edição desta terça-feira, dia 6, no jornal The New York Times, o executivo afirma que a Google assume uma posição perigosa, de que pode copiar todo o conteúdo de um livro produzido e que só não o faria mediante o autor notificar o Google a não fazê-lo. A gigante de buscas Google se defende, dizendo que exibe apenas trechos das obras, conforme as buscas realizadas pelos usuários e que também trabalha em parceria com editoras comerciais em diversos países, respeitando os direitos de propriedade intelectual dos autores. E na sua opinião, há mocinhos e bandidos nesta história? Palpite no blog.